„Es ist das Rennen, das alle gewinnen wollen. Gewinne es und du zeigst der Welt, dass du schnell, mutig und kontrolliert bist.“ Ferdinand Habsburg wusste, was ihn beim prestigeträchtigen Formel-3-Weltcuprennen in Macao erwartet.

Jener Ort westlich von Hong Kong, an dem schon spätere Formel-1-Legenden wie Ayrton Senna oder Michael Schumacher den Sieg einfahren konnten. Der Fahrer der Mödlinger 1st Mile Förderplattform im Dienste des Carlin Racing Teams katapultierte sich mit einem starken Start auf Platz vier. Nachdem der Erstplatzierte nach zwei Runden in die Mauer fuhr, war Habsburg schon auf Platz drei.

"Mir ging es um alles oder nichts"

Ferdinand Habsburg | FHM

Es folgte ein Showdown in Runde elf, bei dem der 20-Jährige mit einem sensationellen Manöver am zweitplatzierten Maximilian Günther vorbeizog. Nun nahm Habsburg den führenden Brasilianer Sette Camara ins Visier. „Mir ging es um alles oder nichts“, ging Habsburg aufs Ganze. Und tatsächlich: Der Kaiserurenkel passierte Camara mit einem beeindruckenden Manöver, der Südamerikaner krachte indes in die Mauer.

Doch auch Habsburg kam nicht ohne Schäden davon, touchierte ebenfalls die Wand. Auf drei Rädern rettete Habsburg noch irgendwie Platz vier ins Ziel. „Ich bin natürlich enttäuscht, nicht als Erster über die Ziellinie gefahren zu sein. Aber ich habe alles gegeben und gezeigt, wozu ich imstande bin.“