Der Bann ist früh gebrochen: Schon in der zweiten Runde der FIA Formel 3 EM fuhr Ferdinand Habsburg seinen ersten Podestplatz ein.

Den Grundstein für Platz drei in Monza legte der Fahrer der Mödlinger 1st-Mile Förderplattform bereits mit einer starken Leistung im Qualifying, welche Startplatz fünf brachte. „Das war ein Erfolg, dann musste ich es nur mehr in ein gutes Ergebnis umwandeln“, so Habsburg. Gesagt, getan: Nach einem packenden Rad-an-Rad-Duell sicherte sich der 19-Jährige Platz drei und somit seine erste „Schampusdusche“ in der Königsklasse des Formel-Nachwuchssports.

Für die beiden weiteren Rennen in Monza fuhr Habsburg dann im Qualifying wiederum auf Startplatz fünf. Rennen zwei startete gut, das Podest war neuerlich das Ziel. Nach einem beherzten Angriff wurde der Kaiserurenkel allerdings in den Schotter abgedrängt und musste sich von dort aus auf Platz 16 wieder einordnen. Habsburg steckte aber nicht auf und kämpfte sich bis auf Platz fünf vor. Auch im dritten Rennen fuhr der Fahrer des renommierten Carlin Racing Teams unter die Top-Fünf.

„Ich bin sehr froh, mich im Qualifying deutlich gesteigert zu haben, und dass ich super konstant war. Jetzt muss ich den nächsten Schritt machen und konstant die Top Drei im Zeittraining anpeilen. In der ersten Reihe, oder zumindest in Reihe zwei zu starten, das wird mir die Rennen wesentlich leichter machen“, blickt Habsburg bereits nach vorne.