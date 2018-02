Nach zwei erfolgreichen Jahren im Audi Sport-TT-Cup (2016) sowie in der TCR Germany (2017) wechselt Max Hofer abermals die „Fronten“.

Der Perchtoldsdorfer unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag beim renommierten deutschen Phoenix Racing Team und wird heuer und nächstes Jahr beim ADAC GT Masters an den Start gehen. Der 18-Jährige ist beim deutschen Team fixer Bestandteil des Juniors Programms und wird sich in den sieben anstehenden GT-Masters-Rennwochenenden einen Audi R8 LMS GT3 mit dem amtierenden Audi Sport TT Cup-Champion Philip Ellis (GB) teilen. Phoenix Racing zählt zu den erfahrensten Teams in der DTM. Seit 2006 sind Phoenix Racing und Audi Sport Partner in der DTM. 2011 und 2013 feierte das Audi Sport Team Phoenix durch Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller den DTM-Fahrertitel.

Hofer zeigt sich stolz: „Ich freue mich sehr, dass ich das Vertrauen geschenkt bekommen habe und hoffe, dass ich mit Phoenix Racing erfolgreich bin. Ich kann es kaum erwarten, den nächsten Karriereschritt mit diesem Team starten zu können.“

Der Startschuss fällt am 13. April mit dem Auftaktrennen in der Motorsport-Arena Oschersleben (GER). Die ersten Testfahrten stehen für Hofer aber bereits am kommenden Wochenende an, wenn es nach Portimão an die portugiesische Algarve geht.