Der 18-jährige Perchtoldsdorfer Max Hofer fuhr beim vorletzten Rennwochenende der ADAC TCR Germany auf dem Sachsenring zwei Mal vom 15. Startrang unter die besten Zehn des 33-köpfigen Teilnehmerfeldes.

„Das war vielleicht mein stärkstes Rennen in dieser Saison“, freute sich der Rookie neuerlich über einen zehnten Platz, den er mit einem seiner zahlreichen Überholmanöver in der allerletzten Runde fixieren konnte. Hofers Analyse war am anspruchsvollen Sachsenring im deutschen Hohenstein-Ernstthal schnell gefunden: „Ich habe im Qualifying versucht, vom Windschatten meines ProSport-Teamkollegen Sheldon van der Linde zu profitieren. Aber da hat das Auto mit starkem Untersteuern reagiert und eher gebremst als beschleunigt. Daher habe ich im Rennen meine Linie geändert.“

Jetzt will es der Perchtoldsdorfer beim Saisonfinale in Hockenheim noch einmal wissen.