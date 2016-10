Im Windschattenparadies von Monza fühlt sich Ferdinand Habsburg von der 1st Mile Förderplattform einfach pudelwohl.

Das verdeutlichten die Podiumsplätze acht und neun in dieser Saison, die gleichzeitig zwei Siege in der Rookie-Wertung bedeuteten. Im ersten Rennen wurde Habsburg trotz Platz sechs im Zeittraining mit einer Rückversetzung um vier Plätze bestraft, weil er schon in einer anderen Meisterschaft in Monza an den Start ging.

Ferdinand Habsburg stellte im italienischen Monza einmal mehr sein Können unter Beweis. | NOEN, FHM

Das machte dem 19-Jährigen aber nur wenig, schon nach Runde eins hatte Habsburg drei Plätze gut gemacht, war kurz darauf wieder unter den Top-Sechs. Mit einem bombastischen Überholmanöver – Habsburg nahm zwei Autos über außen – preschte der Rennfahrer weiter vor. Am Ende hieß es Platz drei, mit nur 4,3 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Das Selbstvertrauen nahm der 1st-Mile-Pilot in Rennen zwei mit – und es kam noch besser. Habsburg ging nach dem fünften Platz im Qualifying ab Runde acht sogar in Führung.

Runde für Runde verteidigte der Kaiserurenkel die Führung, diese war in der letzten Kurve aber nicht mehr zu halten. Dennoch konnte Habsburg sehr positiv bilanzieren. „Die zwei Rennen haben richtig Soaß gemacht, jedes Überholmanöver war ein Genuss. Ich habe 110 Prozent gegeben. Ich bin natürlich enttäuscht, im zweiten Rennen nicht gewonnen zu haben, ich war nur wenige Zehntel davon entfernt. Aber wir haben erneut aufgezeigt“, resümierte Habsburg.