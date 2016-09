Nach einer kurzen Wettkampfpause im Sommer ging es für Moritz Ribarich vom „Swiss Downhill Syndicate“ Schlag auf Schlag.

Die Erwartungen waren nach dem Sieg beim IXS Cup in Tschechien hoch, beim Europacup-Rennen in Les deux Alpes sollten diese erfüllt werden. Der Brunner fuhr, trotz eines gröberen Schnitzers im oberen Teil, auf den ersten Platz. Es war somit der zweite IXS Europacup-Sieg in Folge. Dann stand auf der neuen Strecke in Wisla (Polen) die Europameisterschaft am Programm.

Von der Art der Strecke war der junge Downhill-Fahrer nicht unbedingt angetan, zudem fehlte Mechaniker Gerhard Wagenhofer aufgrund einer Schulteroperation. Das ganze Abstimmungsprozedere blieb somit an Ribarich selbst hängen. Nach einem enttäuschenden Zeittraining mit einem siebenten Platz legte der 17-Jährige aber los. Am Renntag hieß es „Augen zu und durch“ – und wie! Ribarich erwischte die entscheidenden Passagen sehr gut und fuhr auf Platz zwei hinter seinem „Langzeitrivalen“ Max Hartenstein (GER) der um 1,49 Sekunden schneller war.

Ellenbruch und Saisonende

Mit dem Vize-Europameistertitel ging es für den Juniorenfahrer weiter nach Barcelona zum Weltcup-Finale. Dort hatte Ribarich Pech: Der Youngster ging ans Limit, bei viel Licht- und Schattenwechsel aber ein Stück zu weit – Abflug in den Wald! „Ich spürte ein unangenehmes Ziehen im Unterarm und konnte meine Finger nicht mehr frei bewegen“, beschreibt Ribarich die Momente nach dem Sturz. Die bittere Diagnose: Ellenbruch und Saisonende! „So ist es halt im Sport, Freud und Lied liegen knapp nebeneinander. Mein Fokus liegt schon auf der nächsten Saison!“, zeigt sich Ribarich kämpferisch.