Zehn Teilnehmer stellten sich der diesjährigen Ö3-Challenge bei den Erste Bank Open in der ausverkauften Wiener Stadthalle. Mit dabei war auch der Mödlinger Philip Lang. „Die härteste Challenge, die wir je gehabt haben“, meinte Österreichs einstiges Tennis-Ass und Coach des Ö3 Challenge Teams, Thomas Muster.

Murray kam nicht ins Schwitzen

Apropos Ass: Darum ging es bei der Herausforderung. Jeder der zehn Teilnehmer hatte zwei Versuche, um der aktuellen Nummer zwei der Welt, Andy Murray, ein Ass zu servieren. Wirklich ins Schwitzen konnten die Herausforderer den späteren Sieger der Erste Bank Open allerdings nicht bringen. Keiner der Kandidaten schaffte es, die Aufgabe zu bewältigen.

Bei Lang, der für den TC Deutsch Wagram spielt, passte zumindest der Speed. 191 km/h brachte der Mödlinger auf die Anzeigetafel. Allerdings fehlte es an Präzision: Beide Bälle gingen ins Out. Für die Sensation reichte es also nicht, traurige Gesichter beim Ö3-Team und Lang waren dennoch Fehlanzeige.

"Solltet Trainer überdenken"

Die Kandidaten und der Top-Star hatten sichtlich Spaß. Für Murray war hingegen schnell ausgemacht, wer schuld daran hatte, dass es nichts aus einer erfolgreichen Challenge wurde. „Ihr solltet euren Trainer überdenken“, scherzte Murray.