Bei den meisten Rennen der Saison ins Finale aufgestiegen, in der Meisterschaft schlussendlich den siebenten Gesamtrang erreicht: Richard Förster, der heuer seine bereits 22. Rallycross-Saison in Folge bestritt, zieht in der Rallycross-Division National 1600 eine positive Jahresbilanz.

privat

Der kleine Wermutstropfen für den Maria Enzersdorfer: die Abwesenheit seines Sohnes Sven, der in dieser Division als amtierender Meister seinen Titel nicht verteidigen konnte. Der Grund: dessen Auslandsstudium in Finnland. Papa Richard: „Die vielen Tipps, die mir mein Sohn in den letzten Jahren immer wieder gegeben hat, gingen mir heuer spürbar ab. Aber so ist das halt, wenn das bewährte Vater-Sohn-Team einmal nur aus dem Vater besteht.“

Wie in den letzten Jahren auch pilotierte Förster heuer einen VW Polo GTI: „In meiner Division wird mit serienmäßiger Technik gefahren. Das Reglement ist so ausgelegt, dass alle Fahrzeuge sehr ähnliche Leistung haben. Dementsprechend spannend sind die Rennen, da oft nur Zehntelsekunden Unterschied über die Platzierung entscheiden.“ Erfreulich: In Österreich sind in der „National 1600“ Starterfelder von 25 bis über 30 Fahrzeuge schon durchaus üblich.

Noch besser als in der Meisterschaft lief es für Richard Förster heuer beim Race of Austrian Champs, das in Österreich schon zur Motorsport-Tradition gehört: Vierter Platz bei strömendem Regen.

Mit dem Sieger aus diesem Rennen im PS Racing Center Greinbach bei Hartberg freute sich der Maria Enzersdorfer aufrichtig. Denn dieser war sein Sohn Sven, der mittlerweile wieder nach Österreich zurückgekehrt war ...