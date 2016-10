Zum zweiten Mal lud die Sportunion Südstadt zum Südstadt-Cup ein – die SU Mödling sowie die GTU Mattersburg folgten dem Ruf.

Für die 27 Mödlinger Gymnastinnen diente der Wettkampf abermals als Vorbereitung für die anstehenden Bundesmeisterschaften in Salzburg. Die Mödlingerinnen zeigten sich dabei gut in Form: Bei den jüngsten Teilnehmerinnen (Kürübung ohne Handgerät) holte Lisa Chudoba Silber, ihre Kollegin Viktoria Dimitrova Bronze – Platz eins ging allerdings an die Südstädterin Sophia Schuh.

In der Altersklasse bis neun Jahre siegte Ina-Denise Karrer mit ihrer Reifenkür, zudem konnte Antonia Mahlberg den dritten Platz holen. In der Jugendklasse waren aber die Südstädterinnen nicht zu schlagen: Laura Ludkiewicz (1), Helena Gager (2) und Sanja Scholze (3) standen am Podest. Gold für Mödling gab es dann in der Juniorenklasse: Rosanna Pospisil lieferte eine perfekte Ball- und Reifenkür ab, knapp dahinter landete Nevena Banov.

Gemeinsam gejubelt wurde dann im Duo/Trio-Bewerb, wo man in der Allgemeinen Klasse Gold holte, gefolgt vom Südstädter-Duo Shannon und Clare Zinnecker. In der Jugendklasse holte das Mödlinger Trio Marina Biondi, Tijana Rehner und Isabel Vojvoda Silber, das Duo Johanna Meizer und Simone Dimitrova belohnte sein fleißiges Training mit Bronze. Auf Platz eins landeten die Südstädterinnen Anja Zelina und Nora Rohringer.