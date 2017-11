Nach Absolvierung seines Grundwehrdienstes im Heeressportzentrum Hochfilzen, wosich Florian Pflug unter optimalen Bedingungen auf die kommende Wintersaison vorbereiten konnte, startete das Ski-Talent nun in Solda in Italien in die neue Winter-Rennsaison.

Der 21-Jährige aus Sulz im Wienerwald gewann sein erstes FIS CIT Rennen im Riesenslalom und holte im Slalom den sechsten Platz.

Pflug war zufrieden: „Es ist natürlich sehr positiv, gleich zu Saisonbeginn mit so einem erfreulichen Ergebnis in den Winter zu starten. Mein großes Ziel heuer ist es, mich bei den FIS Punkten so weit zu verbessern, dass ich unter die besten 150 Fahrer der FIS-Weltrangliste komme.“