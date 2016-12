Der Stachel nach der Nichtberücksichtigung für Olympia trotz guter Leistungen saß bei Stefan Raser tief – zu tief.

Der Guntramsdorfer hängt nach, der viele Jahre in der Südstadt trainierte, hängt sein Gewehr an den Nagel. „Seit dem Olympia-Aus habe ich sehr viel Zeit mit meiner Freundin Sandra und meiner Familie verbracht. Dabei ist mir klar geworden: Ich möchte in Zukunft nicht mehr alles dem Spitzensport unterordnen“, erklärt Raser die Entscheidung. Auch wenn der Traum von den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro platzte, kann der 30-Jährige auf viele schöne Jahre zurückblicken. Insgesamt holte Raser 14 Medaillen bei Großereignissen.

„Einer meiner größten Erfolge war sicherlich der WM-Titel im Jahr 2010“, so Raser. In München holte Raser neben Gold im Großkaliber liegend auch Silber im Teambewerb. Dazu gesellen sich mehrere EM-Medaillen, einige Titeln bei den Militärweltmeisterschaften und Weltcup-Finalteilnahmen.

Erst vergangenes Jahr stellte Raser bei der EM in Maribor einen 25 Jahre alten Weltrekord ein, erzielte im 300 Meter liegend Bewerb 600 von 600 Ringe.