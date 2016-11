Die Blue Hawks veranstalten wieder gemeinsam mit dem Gasthaus Pree am 5. Februar 2017 eine Super-Bowl-Party. Während im Herbst die österreichischen Football-Jugendmeisterschaften ausgetragen werden und die Blue Hawks diese Zeit mit Grundlagentraining zur Vorbereitung auf die kommende Saison nutzen, geht in der amerikanischen Profiliga NFL der Kampf um die Play-off-Plätze in die heiße Phase.

Nach dem 12. Spieltag haben noch einige Teams die Chance, sich in den noch verbleibenden fünf Runden ihren Platz zu sichern und so den Traum von der Super- Bowl-Teilnahme zu erfüllen.

Mit bisher nur einer Niederlage sind die Dallas Cowboys derzeit ganz gut Richtung Play-offs unterwegs. Die New England Patriots und die Oakland Raiders zeigen mit einer ähnlichen Statistik, dass in dieser Saison auch mit Ihnen zu rechnen ist.

„Super Bowl“ heuer in Houston

Das Finale, der „Super Bowl“ wird heuer in Houston ausgetragen. Im Gasthaus Pree werden die Blue Hawks und ihr Fans bei Burger, Hotdogs, amerikanischem Bier und vielem mehr ordentlich mitfiebern., wenn das Spiel auf einer Leinwand live übertragen wird. Karten dafür gibt es ab sofort unter superbowl@bluehawks.at.

„Wer vorher selbst einmal American Football hautnah und live erleben möchte, ist gerne zu einem Probetraining bei uns eingeladen“, erklärt Harald Hirschmüller.

Seit September läuft auch das Nachwuchsprogramm für alle ab 13 Jahren, wobei ein Einstieg noch jederzeit möglich ist. Bei Interesse: office@bluehawks.at.