Die Sandhoppers sind der einzige Beachvolleyballverein im Wienerwald, der sehr aktiv ist. Auch heuer gab es wiederum unter der neuen Obfrau Johanna Bresnik viele Turniere und gesellschaftliche Aktivitäten. Überaus lange nützte man den herrlichen September zum Trainieren und erst am Samstag ging es in die Winterpause.

Noch einmal wartete zum Abschluss ein Saisonhöhepunkt auf die Sandhoppers. Sie ermittelten am Samstag bei herrlichen Beachvolleyballwetter ihre Klubmeister. Dabei zeichnete sich bei den Herren ein Generationenwechsel ab, denn die Youngsters Lukas Schilling/Lukas Wiener setzten sich in einem hochdramatischen Endspiel gegen ihren ehemaligen Lehrmeister Michael Schmidt durch, der mit Tobias Trautwein antrat. „Ich habe heute gerne der Jugend den Vortritt überlassen“, nahm der Oldie seine Niederlage im Finale mit Fassung.

Dass es dem „Altspatz“ aber nicht ganz einerlei war, zeigte Schmidt im Mixed, in dem er zusammen mit Barbara Krug vor dem Team Thomas Schubert/Theresa Bresnik den Sieg davontragen konnte. Im Damenbewerb waren diesmal die Bresnik-Schwestern Johanna und Theresa nicht zu bezwingen. Im Endspiel gegen Birgit Muck/Bettina Stapfer zeigten die beiden Töchter von Tennisguru Günther Bresnik spektakuläres Beachvolleyball.

Das Resümee zur ganzen Saison fiel von Obfrau Johanna Bresnik dann auch ziemlich euphorisch aus: „Es war heuer eine tolle Saison für alle Sandhoppers, wobei die Klubmeisterschaft jetzt schon noch die Krönung darstellte.“

Zufreiden geben will man sich mit der Spielstärke von heuer aber noch nicht. „Wir müssen uns im Kollektiv weiter steigern, um künftig bei Turnieren noch stärkere Mannschaften stellen zu können“, weiß Bresnik, die daher ihre Sandhoppers zum Wintertraining in die Mittelschule Laabental zitiert. „Toll, dass wir dort in der Sporthalle diese Möglichkeit erhalten“, bedankt sie sich.