Mit dem Jahresende war es bei den Asperhofener Blue Hawks wieder soweit: Die Auszeichnungen für die Most Valuable Players (MVPs) in der Saison 2016 wurden vergeben. Die Jury bestand aus dem fünfköpfigen Coaching-Team rund um Headcoach und Offense-Coordinator Matthias Mörth sowie Defense-Coordinator Matthias Wolk.

Der Award für den „Rookie of the year“ ging an den erst 19-jährigen Cornerback Mario Tschernuter. Die Auszeichnung für den „Offense player of the year“ erhielt der ursprüngliche Tight End und in der letzten Saison als Quarterback eingesetzte Sebastian Göschelbauer. Zum besten „Defense player of the year“ wurde, wie bereits in der Saison 2015, der Linebacker Patrick Gratzl gewählt. In der Kategorie „Special team player of the year“ ging der Award an den Linebacker Harald Hirschmüller. Als „Most improved player of the year“ konnte der nach einer mühsamen Schulterverletzung wieder genesene Wide Receiver Florian Wallner überzeugen.

Die Verleihung und Übergabe der gravierten Glas-Awards erfolgte durch die jeweiligen Spartentrainer und den Obmann der Blue Hawks Gabriel Karner, sowie dessen Stellvertreter Philipp Wied im Rahmen der Weihnachtsfeier im Gasthaus Fenzl.

Trainingsspiele und Tryout als Vorbereitung

Die ersten Vorbereitungsspiele im Jahr 2017 sind im März zu erwarten, Spielorte und Gegner werden in den kommenden Wochen fixiert. Dazu ist auch ein gemeinsames Training mit den in der Division 4 spielenden Vienna Vikings Superseniors geplant.

„Wir hoffen, dass wir auch in der kommenden Saison wieder auf die großartige Unterstützung unserer Fans zählen können. Zu wissen, dass die Fans hinter uns stehen, motiviert zusätzlich um gute Leistungen zu bringen“, freut sich Obmann und Quarterback Gabriel Karner auf die kommenden Spiele.

Davor gibt es noch eine Premiere, denn am 22. Jänner wird es um 14.30 Uhr beim BORG Neulengbach das erste Mal ein eigenes Tryout (Probetraining) für Liner geben. Die Blue Hawks suchen im Rahmen des „BIG-MAN Tryouts“ schwere Jungs für die kommende Saison 2017. Dabei gilt, wie immer beim Football, ein zu schwer oder zu wenig Erfahrung gibt es nicht.

Sowohl für die Kampfmannschaft ab 17 Jahren (Altersobergrenze gibt es keine), als auch für den Nachwuchs ab 13 Jahren, werden vorzugsweise große Jungs gebraucht. Jeder Interessierte ist dazu herzlich eingeladen. Für die Organisation wird bei Interesse um vorzeitige Anmeldung unter office@bluehawks.at ersucht.