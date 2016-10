Letzte Woche bestritt der Neulengbacher Andreas Gstöttner die Junioren-WM bei der für ihn ungewohnten Feld-Disziplin. „Trotzdem ist ein Finalplatz mein Ziel“, erklärte Gstöttner, der sich den Staatsmeistertitel auch in dieser Disziplin sichern hatte können, im Vorfeld selbstbewusst.

Nach den beiden Qualifikationsrunden konnte er sich als Zwölfter für die Elimination der besten 16 qualifizieren. Am Freitag ging es dann weiter mit den beiden Eliminationsrunden, nach der dann nur die besten Acht das Finale bestreiten sollten. „Eine Steigerung musste her, und die ist mir dann zum Glück auch gelungen“, rutschte Gstöttner als Siebenter in den Endkampf. Da sollte für ihn dann aber gegen die Spezialisten doch das Ende rasch kommen. „Ich schoss zwar gut, aber nicht gut genug“, blieb er auf dem siebenten Platz.

„Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, aber ich wollte wohl zu viel“, musste er erkennen, dass der Feldbewerb eine Umstellung zum Recurve-Bogenschießen darstellt. „Und ich habe jetzt in Dublin heuer erst zum zweiten Mal nach der Staatsmeisterschaft im Feld geschossen.“

Im Team, das im Feld-Bewerb jeweils aus einem Blankbogen-, Compound- und Recurveschützen besteht, haben sich Österreichs drei Junioren – Andreas Gstöttner (Recurve), Thomas Weber (Blank) und Nico Wiener (Compound) – mit einer herausragenden Leistung (109:105-Sieg über Favorit England) fürs Semifinale qualifiziert. „In diesem konnten wir aber nach verpatztem ersten Set gegen die USA den Rückstand nicht wettmachen - Kleines Finale.

Dort warteten die Italiener, mit denen man sich ein unglaublich spannendes Match liefetre. Noch nach dem dritten Satz herrschte Gleichstand (39:39), doch im vierten und letzten mussten sich Gstöttner und Co doch um zwei Ringe geschlagen geben – Platz vier!

„Es war eine neue Herausforderung und trotz des undankbaren vierten Platzes im Teambewerb bin ich mit meiner Leistung zufrieden“, zog er aber ein positives Resümee.

Die Outdoor-Saison ist nun zu Ende, jetzt geht es für Gstöttner ab in die Halle!