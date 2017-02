Letzte Woche fanden die österreichischen Indoor-Meisterschaften im Rahmen der größten deutschsprachigen Bogensportmesse in Szene. Der Neulengbacher Andreas Gstöttner hatte dabei den Staatsmeistertitel zu verteidigen. Erstmals war der Youngster bei diesem Highlight der österreichischen Indoorsaison nur mehr in der allgemeinen Klasse startberechtigt, hatte also nur eine Titelchance.

Beim Qualifikationsbewerb konnte er sich mit 585 Ringen von seinen größten Kontrahenten Alexander Bertschler (NÖ) und Dominik Irrasch (Steiermark) absetzen. „Zwei Durchgänge mit über 290 Ringen sind sehr stark“, freute sich der 20-jährige Heeressportler über 294 und 291 Ringe und nahm das „gute Feeling“ auch in die Elimination der besten 28 Athleten mit. Ohne großen Widerstand zog Gstöttner im K.o.-System ins Halbfinale ein, in dem er ebenfalls nichts anbrennen ließ. Im reinen NÖ-Finale traf er dann auf Bertschler — und zeigte plötzlich Nerven. „Mit nur einem 30er und zwei 28ern kann man in einem Finale nicht bestehen, es ist nicht so gelaufen, wie ich wollte“, kommentierte er die deutliche 3:7-Niederlage.

Doch auch wenn die Titelverteidigung missglückt ist, zeigte er sich am Ende mit Rang zwei noch vor Dominik Irrasch nicht unzufrieden. „Am Stockerl stehen wieder die drei derzeit besten Bogenschützen in Österreich und die Staatsmeisterschaften haben gezeigt, dass zwischen uns dann halt immer die Tagesform entscheidet“, hofft er auf eine baldige Revanche. Eine gute Chance dazu besteht bereits zwischen 7. und 12. März bei der Europameisterschaft im französischen Vittel.

Schöne Erfolge bei den Titelkämpfen gab es auch für die Daxböck-Brüder aus St. Christophen. Recurveschütze Dieter konnte sich in seiner Altersklasse Kadetten hinter Noah Schönfellner (NÖ) und Julian Schweighofer (Tirol) den dritten Platz sichern. Mit einem Score von 549 Ringen qualifizierte er sich auch für die Eliminationsrunde der Staatsmeisterschaft, in der er aber in der ersten Runde nach einem guten Start ausschied. Compoundschütze Matthias holte sich ebenso Bronze bei den Kadetten, war in seiner Bogenklasse aber für die Staatsmeisterschaft nicht qualifiziert.