Am Wochenende war Stockerau wieder Austragungsort der bei den Bogensportlern äußerst beliebten Hallenturniere.

Für den Neulengbacher Andreas Gstöttner, seit heuer ausschließlich in der Allgemeinen Altersklasse Recurve am Start, ging es am Sonntag zum 120-Pfeile-Turnier, das in vier Durchgängen mit je 10x3 Pfeilen durchgeführt. „Dieser Turniermodus verlangt sehr viel Ausdauer und Konzentration“, hatte es sich Gstöttner, der in letzter Zeit gesundheitlich ein bisschen gehandicapt war, zum Ziel gesetzt, alle Durchgänge möglichst konstant zu bestreiten. „Erfreulicherweise ist mir das auch gelungen“, blickt er stolz auf die Ergebnisliste mit dem Trefferbild. „290, 293, 290, 292 — damit lässt sich leben!“

Von Anfang an in Führung, konnte er diese mit diesen Leistungen locker halten und von Runde zu Runde sogar weiter ausbauen. Alexander Bertschler gelang es zwar, sich nach einem schwachen Start sukzessive zu steigern, doch an Gstöttner kam er nicht heran. Am Ende gab es ein Resultat gemäß Papierform. Heeressportler Gstöttner siegte vor Bertschler.

„Für mich war es eine perfekte Generalprobe zur bevorstehenden Indoor-Staatsmeisterschaft in Wels und der darauffolgenden Europameisterschaft in Frankreich“, ist Gstöttner erwartungsfroh.

Auch Dieter und Matthias Daxböck waren am Sonntag bereits am Start. Für Dieter schaute am Ende (vier Runden) Platz sieben heraus und für seinen Bruder Matthias Platz zehn. Für die beiden Nachwuchsschützen aus St. Christophen war aber bereits das Youngstar Turnier am Samstag ein guter Einstieg in die Hallensaison. Recurveschütze Dieter holte sich bei den Kadetten Platz drei und Compoundschütze Matthias hatte zwar keinen Gegner in seiner Altersklasse Kadett, zeigte aber eine Top-Leistung.