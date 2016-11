Zum Bersten voll war die Sporthalle samt Zuschauertribüne von Groß-Gerungs. Aber nicht etwa, weil die dort ansässigen Schwaiger-Sisters ein Comeback im Beachvolleyball feierten, sondern weil die Kyu- und Stil-Meisterschaft des NÖ Landesverbands für Karate über die Bühne ging.

Tolle Kulisse im Waldviertel

Rund 350 Athleten waren zu diesem Kräftemessen ins Waldviertel gefahren, bei dem Breiten- und Spitzensportler, Alt und Jung, Anfänger und Fortgeschrittene und Familiensportler in ihren jeweiligen Gürtel-Klassen die Besten ermittelten.

Talentsuche stand im Vordergrund

Selbst UKC-Obmann Erhard Kellner aber interessierte diesmal weniger, dass die Schützlinge seines NÖ-Paradeklubs Zen Tai Ryu HAK St. Pölten mit der WM-Fünften Kristin Wieninger rund ein Drittel aller Medaillen einheimsten. „Viel spannender war es zu sehen, dass in allen 14 teilnehmenden Vereinen blutjunge Karateka heranreifen, die eines Tages in die Fußstapfen von Wieninger und Co treten könnten“, stand für ihn klar die Talentsuche im Vordergrund.

Aber natürlich konnten auch die Jüngsten von Zen Tai Ryu HAK punkten: Sima Celo, Julian Fürst (beide orange U 12), Lorena Bucher (grün U 12) und Julijana Milisevic (grün U 16) wurden am Ende vergoldet.

Wieninger mit mehr Glück als bei der WM

Karate-Familie des Tages waren die Neulengbacher Ferdin und Filis Celo sowie ihre Kinder Sima, Isra und Funda, die miteinander insgesamt 16 Mal das Podest besteigen sollten (9 Goldene, 4 Silberne, 3 Bronzene).

Bei den Stilmeisterschaften bewies Kristin Wieninger, dass Können im Karate nicht stilabhängig ist: Sie gewann die Titel in den Stilrichtungen Goju-, Shito-, Shotokan- und Wado-Ryu. „Ich war genauso nervös wie bei der WM, denn meine Konkurrentinnen agierten stark, und ich durfte mir nicht den geringsten Fehler leisten“, fühlte sie sich zudem geradezu verpflichtet, an den Meisterschaften ihres Bundeslandes teilzunehmen. „Auch für mich selbst ist es immer ein Ansporn, mich mit den Besten messen zu können, da geht es nicht darum, anderen Medaillen wegzuschnappen.“

Begeisterung aller Beteiligten inklusive Publikum war groß

Auch NÖ-Verbandspräsident Mario Hinterberger war zufrieden: „Die Begeisterung aller Beteiligten inklusive Publikum war groß“, sprach er von einer „Vorzeigemeisterschaft, dank der Organisatoren um Rene Puhr“.