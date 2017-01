Die Spieler vom ÖTB-TV Neulengbach 1888 haben am Sonntag wieder zwei Matches in der 1. NÖ Hallen-Landesliga bestritten. „Die Motivation, die wir aus der ersten Meisterschaftsrunde mitgenommen hatten, war am Anfang sehr beflügelnd“, schildert Obmann Laurenz Retz.

Allerdings war die gute Stimmung im Team rasch verflogen. „Leider sind uns im Angriff zu viele Fehler passiert und auch das Zuspiel hatte ein paar Schwachstellen“, erklärt Retz, warum gegen Union Mistelbach nur ein Punkt erkämpft werden konnte.

Die Neulengbacher, die mit einer Umstellung ins zweite Match gingen, gaben aber nicht auf. Gegen die stark auftretenden Gegner vom ATV Kottingbrunn holten sie sich dann doch noch zwei Punkte und waren insgesamt mit ihrer Leistung zufrieden. Bevor Retzl und Co im Frühjahr die Winterkrone verteidigen müssen, stehen in der Halle am 26. März noch zwei Spiele an. „Bis dahin wird fleißig trainiert“, verspricht Retzl den Fans.