Am Samstag kämpften sich wiederum tausend Starter durch Schlamm und Dreck beim Finale der diesjährigen Dirt-Run-Serie in der „Hellsklamm“ auf der Klammhöhe. „Das Gelände ist und bleibt der Ausgangspunkt von allen, und dieses Rennen im Oktober ist einfach Kult“, ist es daher auch für Organisator Florian Lechner Pflichtprogramm.

Auch heuer konnten die teilnehmenden „Wildsäue“ zwischen fünf, zehn und zwanzig Kilometer Streckenlänge wählen. Und das Wetter war nahezu ideal. „Es gab zwar Dreck und Gatsch vom vielen Regen zu Wochenbeginn, aber gerade am Renntermin hat der Föhn für Temperaturen gesorgt, die durchaus angenehm waren“, findet Thomas Unterhuber, der auch heuer wieder am Start war, und ein Ziel ganz klar ausgegeben hatte: „Ich will endlich einmal am Stockerl landen!“ Besonders ambitioniert wagte er sein Glück heuer sogar über 20 Kilometer, der Königsdisziplin.

Teilnhemer lernten ihre Grenzen kennen

Um letztlich jubeln zu können, musste Unterhuber an seine Grenzen gehen, aber dies taten an diesem Tag ohnehin wieder alle Starter. An Faszination hat der Dirt-Run offenbar immer noch nichts eingebüßt, die Teilnehmerzahl boomt nach wie vor. „Die Läufer wollen ein echtes Abenteuer erleben und wir bieten es ihnen. Ob Schlammbecken, Stromschlagpassagen, hohe Kletterwände, Robben durch Schlammgräben, Überqueren von Reifenstapeln, alles was das Herz begehrt, ist dabei“, lacht Lechner, der weiß, dass einmal im Jahr jeder Sportler so richtig die „Sau“ rauslassen will.

Denn der sportliche Aspekt rückt beim Dirt-Run doch etwas in den Hintergrund, auch mit Ergebnislisten halten es die Organisatoren nicht allzu genau „Im Vordergrund steht bei uns der Spaß, der Dreck und viele starten lustig maskiert“, ist es für lechner ein „Wandertag der anderen Art“ durch das wunderschöne Schöpflgebiet.

Nur wenige haben den sportlichen Aspekt so im Fokus wie Unterhuber. Der war heuer erstmals in der Königsdisziplin, dem 20-Kilometer-Marathon am Start, und tatsächlich schaffte er es auch erstmals aufs Stockerl.

Dabei waren die 20 Kilometer total gelogen, das waren mindestens 30 Kilometer mit rund 3000 Höhenmetern“, ist Unterhuber überzeugt. „Es gab einige Läufer, die Kilometerzähler dabei hatten, und sie alle kamen auf diesen Wert“, ist Unterhuber umso stolzer, auch diese Strecke erfolgreich hinter sich gebracht zu haben. „Wirklich anstrengend, defintiv nichts für Weicheier, und auch die Hindernisse waren heuer nochmals um einen Deut schwieriger, sodass ich mir irgendwann gedacht habe, dass es am wichtigsten ist, unverletzt durchzukommen.“

In 4:47 Stunden überquerte Unterhuber die Ziellinie und es reichte auch knapp fürs Stockerl. „Das lässt die Schmerzen vielleicht auch etwas schneller vergehen“, lacht er. „Insgesamt wieder ein toller Event mit herrlicher Strecke und hohem Fun-Faktor!“