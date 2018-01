Nachdem sich die Neulengbacher Faustballer letzte Woche aus dem Grunddurchgang direkt für das Finale der 1. NÖ Landesliga qualifiziert hatten, war der Weg zum Meistertitel nicht mehr weit.

„Letzte Woche waren wir in beide Spiele wirklich schlecht gestartet und hatten gegen Kottingbrunn sogar eine 1:2-Niederlage kassiert, doch am Ende reichte der Sieg über Laa, um sich einen Fixplatz im Finale der 1. NÖ Landesliga zu sichern“, war Kapitän Laurentz Retzl vor allem mit Florian Dutzler, dem neuzugang aus dem Vorjahr, zufrieden. „Er hat das Team tatkräftig unterstützt!“

Am Sonntag ging es für den ÖTB Neulengbach nun gegen Drösing um den Landestitel. „Wir wollten den Schwung der Laa-Partie mitnehmen, doch das klappte nicht“, schmerzte Retzl der Verlust des ersten Satzes. „Mit zu wenig Spielgeist und zu viel Druck aus den eigenen Reihen haben wir den Einstieg in das Match verpasst.“

Im zweiten Satz besannen sich die Neulengbacher aber wieder ihrer Qualitäten. „Wir nützten unsere Spielerfahrung und ab diesem Zeitpunkt war alles klar“, analysiert Retzl. Die Drösinger konnten zwar immer wieder den einen oder anderen Punkt landen, aber die Mannschaft vom ÖTB-TV Neulengbach 1888 war kompakter, stärker, konstanter.

Der Landestitel ist ein wichtiger Schritt in Richtung Bundesliga, aber dazwischen liegen noch die Aufstiegsspiele. Anfang März trifft Neulengbach auf Kufstein und den Meister aus OÖ. Zuletzt mischten Retzl und Co in der Saison 2013/14 oben mit.