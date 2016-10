Als Tabellenführer sind die Neulengbacher am Sonntag zu den letzten beiden Spielen im Herbstdurchgang nach Wien gereist. „Natürlich war unser Ziel die Winterkrone, aber die Erwartung war, dass wir dafür keinen Satz in den beiden Spielen abgeben dürften, weil hinter uns in der Tabelle Polizei-SV lauerte“, erzählt Obmann Laurenz Retzl. Dieser Plan ging fürs erste Match auch auf. Im dritten Satz musste gegen ATV Liesing zwar ein 2:6-Rückstand wettgemacht werden, aber in der Tabelle standen am Ende drei volle Punkte für Neulengbach.

Schwieriger verlief das zweite Spiel. Der erste Satz ging wider Erwarten klar mit 11:5 an FG Wien. „Als auch der zweite Satz nach einer Knöchelverletzung von Armin Stutterecker knapp verloren gegangen war, schien der Herbstmeistertitel für uns in weite Ferne gerückt“, wurden Retzl und Co aber h positiv überrascht. „Denn offenbar hatte auch der Polizei-SV nicht seinen besten Tag“, kassierte der Verfolger doch ebenfalls eine Niederlage. So bleiben die Neulengbacher über den Winter auf Platz eins in der Tabelle und dürfen im Frühjahr den Meistertitel von der Spitze der 1. NÖ Landesliga in Angriff nehmen. Davor nimmt man auch die Hallenmeisterschaft in Angriff. Retzl ist aber in Sorge: „Hoffentlich wird Armin dafür rechtzeitig fit!“