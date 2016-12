Im kroatischen Varazdin bestritt der Neulengbacher Andreas Gstöttner letzte Woche sein letztes Turnier in diesem Jahr. Der Athlet von Union Artemis zeigte sich in dieser Phase, wo die Indoor-Saison erst so richtig beginnt, bereits in sensationeller Frühform. Wie überhaupt die jungen österreichischen Bogensportler im Riesenfeld von 120 Teilnehmern einmal mehr unterstrichen haben, dass sie den Weg in die Weltspitze längst gefunden haben.

„Dieses alljährliche Weihnachtsturnier in Varazdin nehmen viele internationale Topathleten nochmals als Indoor-Auftakt in ihr Programm auf, und daher ist es schon ein guter Gradmesser“, wusste Gstöttner breits im Vorfeld. Die erste Qualifikationsrunde verlief mit 292 von maximal 300 Ringen gleich nach Wunsch. Gstöttner führte vor seinem Teamkollegen vom Nationalteam, dem Steirer Dominik Irrasch. „In Runde zwei fühlte ich mich dann deutlich schlechter, trotzdem schauten am Ende 289 Ringe heruas, was mein Selbstvertrauen gestärkt hat, obwohl ich hinter Dominik zurückgefallen bin“, schildert Gstöttner.

Als Zweitplatzierter ging es für den 20-Jährigen in die Eliminationsrunden. Souverän zog er ins Halbfinale ein, in dem er sich auch gegen einen Slowenenen sicher mit 7:3 sicher durchsetzen konnte. Im Goldfinale traf er dann auf Dauerrivale und Freund Irrasch. Rasch lag Gstöttner 1:4 zurück, doch mit Nervenstärke und Selbstvertrauen konnte er aufholen und am Ende sogar mit fünf Punkten in Serie noch 6:4 gewinnen. „Ein schöner Abschluss für 2016, den ich auch Irrasch verdanke, weil es ist gewaltig, wie wir uns sowohl im Training als auch im Wettkampf gegenseitig pushen“, blickt der Heeressportler Gstöttner zuversichtlich ins Wettkampfjahr 2017.

„Meine nächsten großen Turniere sind die Indoor-Staatsmeisterschaft in Wels, wo es um den Titel geht, und die Europameisterschaft in Frankreich“, rechnet sich Gstöttner auch bei letzteren durchaus gute Chancen auf einen Top-10-Platz aus. „Den Finaleinzug habe ich mir schon als Ziel gesetzt“, ist die Nichtteilnahme bei den Olympischen Spielen im Vorjahr endgültig abgehakt.

„Wir arbeiten jetzt mit unserem Bundestrainer von Wettkampf zu Wettkampf, wollen uns ständig verbessern, und dann wird es bei den Olympischen Spielen in Tokio hoffentlich auch so klappen, dass wir nicht nur als Touristen dorthin reisen.“