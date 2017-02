Am Sonntag fanden auf der Gemeindealpe in Mitterbach die Gebietsmeisterschaften des Skigebietes Mitte statt. Das Rennen wurde als Riesentorlauf in einem Durchgang von der Union Mitterbach ausgetragen. „Leider litt die Piste durch die hohen Temperaturen und es herrschten sehr frühlingshafte Verhältnisse“, bedauert Gebietswartin Ulrike Posch.

Die Bambini- und Kinderläufer wurden auf verkürzter Strecke ins Rennen geschickt. Die bisher bei allen Bewerben im Raika-Kindercup ungeschlagene Raipoltenbacherin Christa Doupovec (USC Lilienfeld) erreichte in ihrer Klasse diesmal „nur“ den zweiten Platz. „Die weiche Piste und der stark drehende Kurs kamen ihrer Fahrweise nicht entgegen“, weiß Mutter Barbara. Christas Schwester Maria Doupovec (ebenfalls für den USC Lilienfeld startend) konnte mit einem sehr guten Lauf ihre Klasse hingegen erneut gewinnen und den Vorsprung im EFM-Bambinicup weiter ausbauen.

Der Maria Anzbacher Martin Eberstaller sicherte sich in Mitterbach beim Raika-Kindercup (U 9) den dritten Platz. In der Gesamtwertung liegt er mit 85 Punkten hinter Dominic Zickbauer (115) auf Rang zwei, noch vor Kilian Fahrngruber (SCU Frankenfels, 71). Martins Vater Bernd Eberstaller gewann bei Gebietsmeisterschaft in der Alterskalsse 3.

Nächste Woche stehen je ein RTL und ein Technikbewerb in Puchenstuben am Programm.