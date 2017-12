Es war die erfolgreichste WM für Goshindo Pressbaum, den Klub des Kirchstettner Ehepaares Robert und Anja Horak. Und das, obwohl eine Verbesserung eigentlich kaum mehr möglich schien. Doch auf über 2500 Meter Seehöhe in Bogota (Kolumbien) steigerten sich alle Pressbaumer Teams in einen echten Medaillenrausch. Die männlichen und weiblichen Duo-Teams holten jeweils Gold und für die zwei Mixed-Paarungen gab es immerhin auch noch Silber und Bronze! Robert Horak blieb danach ein Meister des Understatements: „Alle waren sehr brav“, meinte er.

In eine neue Dimension des Damen Duo-Sportes sind mit ihrer Kür die beiden Pressbaumerinnen Mirnesa und Mirneta Becirovic vorgestoßen. „Präzision, Tempo — da passte einfach alles“, lobt Horak.

Am Sieg der Twins hätte wohl auch ein Start der Deutschen nichts ändern können, doch die großen Herausforderer — ebenfalls Schwestern — sagten wegen eines Todesfalles in der Familie ab. Blieben die Thailänder als Gegnerinnen, die Horak durchaus beeindrucken konnten. „Sie haben sich gewaltig gesteigert und punkten mit ihrer Quirligkeit!“

Nach ihrem sechsten WM-Titel spannten die beiden Pressbaumer Polizistinnen noch in der Dominikanischen Republik aus. Am 21. Dezember, bei der Weihnachtsshow des Vereins, werden sie aber in der Volksschule (Beginn 18 Uhr) sein und von der Stadtgemeinde Pressbaum geehrt.

Bichler/Vosta beenden mit Gold ihre Karrieren

Ebenso wie natürlich auch Niko Bichler und Sebastian Vosta. Die haben sich mit Gold vom internationalen Wettkampfsport verabschiedet. „Sie hängen nun den Wettkampfgürtel leider für immer an den Nagel und widmen sich anderen Aufgaben“, gibt Hotak zu, dass bei der Siegerehrung doch einige Tränen auch bei ihm geflossen sind. „Ihr früher Abschied tut uns auch sportlich weh, weil bei den Burschen natürlich noch kein adäquater Nachwuchs da ist“, muss auch der erfolgsverwöhnte Obmann jetzt Geduld beweisen. „Wir haben im Bereich zwischen zehn und zwölf Jahren ein paar Talente, die jetzt schon weiter sind, als Niko und Basti in diesem Alter waren“, ist Horak um die Zukunft nicht bang. Aber auch er weiß: „Bis ein Sportler wirklich so weit kommt, wie Niko und Basti, kann natürlich viel passieren, und nur die wenigsten beißen sich bis ganz hinauf durch.“

Fast ganz hinauf haben es diesmal schon Horaks eigene Kinder geschafft. Jaqueline holte in Bogota mit ihrem Eichgrabener Partner Daniel Rejzek Silber. „Erst die extrem starken Titelverteidiger aus der Schweiz haben sie im Finale gestoppt“, ist Horak trotzdem stolz auf seine Tochter.

Am Weg ins Finale kam es situationsbedingt sogar zum Österreicherduell. Johannes Horak zog dabei mit Partnerin Sara Hekele gegen seine Schwester den Kürzeren, ging aber letztlich auch nicht ganz leer aus. Über die Trostrunde führte auch der Weg dieses Duo-Paares noch zu Bronze.