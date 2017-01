In weniger als einem Monat gehen bereits die Jugend- und Junioren-Europameisterschaften in Sofia über die Bühne und die meisten der teilnehmenden Verbände werteten daher den 10. Internationalen Austrian Championscup in Hard am Bodensee als Qualifikationsturnier. Entsprechend hochkarätig war das Teilnehmerfeld mit rund 650 Karateka aus 26 Nationen. So nominierte auch die Spitzensportkommission des österreichischen Karatebundes sein EM-Team für Bulgarien, für das sich mit Funda Celo und Kristin Wieninger zwei SLZ-Athletinnen des UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten qualifizieren konnten.

Als erste stieg mit Funda Celo die Newcomerin des letzten Jahres in ihren Kata-Bewerb ein. Die jüngste der SLZ-Sportlerinnen wurde mit glatten Siegen über die Schweizerin Milena Vasallo, die favorisierte Schottin Emma Ruthven, die Schweizerin Mahayan Righetti und die Deutsche Rabea Stang Siegerin ihres Pools und belegte im Finale mit einem knappen 2:3 den zweiten Rang hinter der Französin Lea Pons. Die österreichische U-16-Meisterin aus Neulengbach machte sich mit dieser gelungenen EM-Qualifikation selbst das schönste Geschenk: „Ich bin sehr glücklich, dass ich in diesem Verein trainieren und die Leistungssport-Handelsschule besuchen darf. Ich habe noch nicht ganz realisiert, welch Aufstieg mir in den letzten Monaten gelungen ist!“

Die WM-Fünfte Kristin Wieninger war erwartungsgemäß eine Klasse für sich und machte dies bei ihren Matches des U-21-Kata-Bewerbs sehr deutlich. Ohne Probleme sicherte sie sich Championscup-Gold und den EM-Start.