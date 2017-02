„Wieder Fünfte“ – das dachte sich Kristin Wieninger, die schon bei der WM in Linz die ganze Karate-Welt überraschen konnte und Rang fünf belegte. Auch bei der Junioren-EM in Sofia kam die 18-Jährige im U-21-Bewerb nun auf Rang fünf. Den Umständen entsprechend war sie mit ihrer Leistung in der bulgarischen Metropole zufrieden: „Meine Form stimmt trotz des Maturastresses!“

„Kristin hat eine bemerkenswerte Konstanz auf hohem Niveau erreicht“, freute sich auch Erhard Kellner, Klub-Boss vom UKC Zen Tai Ryu HAK. Die SLZ/BORGL-Sportgymnasiastin besiegte in der ersten Runde des U-21-Kata-Bewerbs die vorjährige Vize-Europameisterin Maryia Fursava aus Weißrussland mit 3:2 und danach die Deutsche Sophia Graf mit 5:0. Im Achtelfinale unterlag sie dann aber der späteren Siegerin Lidia Rodriguez aus Spanien mit 0:5.

Den Trostrundenkampf gegen die Ungarin Laura Sterck gewann Wieninger mit 4:1, wurde aber im kleinen Finale beim Kampf um Bronze von der Türkin Dilara Bozan gestoppt.

Wieninger wird im Oktober bei den Jugend-Weltmeisterschaften in Teneriffa den nächsten Anlauf auf eine Medaille unternehmen. Zuvor aber stehen BORGL-Matura und Aufnahme ins Heeres-Leistungszentrum am Programm.

Auch Wieningers SLZ-Kollegin Funda Celo aus Neulengbach kann mit ihrer Leistung bei ihrem ersten Großwettkampf trotz Ausscheidens in der zweiten Runde zufrieden sein. Die 15-Jährige gewann ihren ersten Kampf des U-16-Bewerbs mit einer tollen Kata-Demonstration gegen die starke Serbin Slavia Crnovcic mit 4:1, unterlag aber nach einem „Ausrutscher“ der Schwedin Louise Adler. „Celo zählte leider zu den Opfern der etwas rutschigen fabriksneuen Matten“, erklärt Kellner das Malheur und findet ihre Performance trotzdem „vielversprechend“. Denn die Chance auf einen Start bei der Jugend-WM sind auch für Celo weiterhin intakt.