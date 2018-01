Florian Bartl sicherte sich am 14. Oktober bei dem „Best of the best“-Kickbox-Event in Spijkenisse (Niederlande) seinen vierten ProAm-WM-Titel durch einen 3:0-Punktesieg über Herausforderer Jonathan Maal.

„Das ist sein insgesamt fünfter WM-Titel wenn man den Amateur--WM-Kampf vom November 2016 mitrechnet“, freut sich Florians Vater Bernhard Bartl.

Ende Oktober fanden im italienischen Carrara die Unified World Champinships statt, wo Florian nach den Vorrunden seinen rumänischen Gegner nach nur 1:29 Minuten in der ersten Runde durch ein schweres K.o. besiegen konnte. Dafür erhielt er auch den Titel „Unified World Champion“ verliehen.

Ende November nahm er beim WKF-Europacup in Jaroslaw (Polen) teil. Und auch hier konnte er wieder seine große Klasse unter Beweis stellen. „In der Vorrunde bekam er als amtierender Weltmeister ein Freilos. In der nächsten Runde schlug er den Polen Mateusz Pudko nach Anzählen in der dritten Runde endgültig K.o.“, ist Flos Vater mächtig stolz.

Im Finale am nächsten Tag konnte er auch den zweiten Polen Krzystof Brzostowicz vorzeitig in die Dusche schicken. Bereits in der zweiten Runde hatte der erfahrene starke Pole genug und eine gute Kombination von Florian beendete alle Hoffnungen der Gatsgeber. Somit sicherte sich Florian Bartl zum Ende der Saison auch noch den WKF-Europacup-Sieg. Darüber hinaus wurde er vom Veranstalter zum besten Fighter des gesamten Cups geehrt.

Aktueller Kampfrekord und Bartls Ziele

Der Kampfrekord des Ausnahmetalents liegt aktuell bei sagenhaften 25 Kämpfen, 23 Siegen, davon 15 durch K. o. bei nur zwei Niederlagen. Von der Gemeinde Eichgraben gab’s dafür 500 Euro Sportförderung.

Damit steigt die Vorfreude auf‘s Heimevent.

Der WKF Austria plant für Sommer 2018 ein großes internationales Kickbox-Event „Night of the Knights“ auf der Burg Neulengbach. „Verhandlungen und Sponsorensuche diesbezüglich sind schon aufgenommen worden“, weiß Bernhard Bartl. Für seinen Sohn wären die Kämpfe daheim natürlich ein besonderes Highlight.

Davor stehen im ersten Halbjahr 2018 wieder fix die Staatsmeisterschaften in Innsbruck und die 15. Night of Glory in Wien am Terminplan von Florian Bartl. Andere größere Kämpfe sind noch in Verhandlung, so etwa Fights in Afrika und erneut in China, wo er heuer bereits die Fans begeistern konnte. Fix im Terminkalender eingetragen ist im November auch die Amateur-WM in Buenos Aires (Argentinien).