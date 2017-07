„Yes, wir sind Staatsmeister! Ich kann es kaum in Worte fassen, wie stolz ich auf meine Burschen bin“, ist der sportlicher Leiter des Diamond Country Clubs in Atzenbrugg (DCC) Alex Kubin noch ganz aus dem Häuschen. Bei den diesjährigen Mid-Am-Staatsmeisterschaften sorgten seine Herren mit ihm als Kapitän für den ersten Titel des Klubs, der auch Ausrichter der offenen österreichischen Meisterschaten, den Lyoness Open, ist.

Kubin bewies mentale Stärke

„Vor fünf Jahren haben wir die Mannschaft in der fast identen Besetzung ganz unten gegründet, sind jedes Jahr aufgestiegen, und inklusive Landesmeisterschaft seit drei Jahren ungeschlagen“, freut sich Kubin, der selbst im match-Play-Modus ein echte Macht darstellt, obwohl er nach seiner Fußballkarriere erst sehr spät, Mitte 30, zum Golf gekommen ist. „Mit Handicap drei sollte ich auf diesem Leistungsniveau eigentlich chancenlos sein, aber Matchplay-Bewerbe haben einfach andere Gesetze“, lacht Kubin, der auf seine mentale Stärke im Eins-gegen-Eins vertrauen kann. An die 950 Spieler in 112 Mannschaften kämpften drei Tage lang im Golfklub SWARCO Amstetten um den Titel.

Kaum an Spannung zu überbieten war das Finale zwischen dem DCC und dem GC Am Mondsee. „Das besondere war, dass wir den klassischen Vierer nach der 1:0-Führung durch Johannes Quickner verloren haben und somit alle unsere weiteren Einzel für den Titel gewinnen mussten — eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit“, schildert Kubin. Am zweiten Extraloch hatte man den Vierer abgegeben, doch statt einzuknicken, kämpften sich die Kubin-Schützlinge zurück. Alexander Kleszcz schaffte im Duell gegen Thomas Mayer am Schlussloch sogar einen Eagle und schaffte somit den Ausgleich für den DCC.

Im alles entscheidenden Match standen sich Alex Wolfschwenger und Max Aichelburg gegenüber. Und auch die Partie ging ins Stechen. „Nach einem Abschlag von Wolfschwenger am ersten Extraloch ins Rough, fuhr Aichelburg für uns den Sieg ein“, schildert Kubin, der sich vor allem auch beim „super Betreuerteam“ bedankt, welches als Caddy tatkräftige Unterstützung bot, sowie Präsident Christian Guzy. „Ihm möchte ich den Pokal widmen!“