Zum ersten Mal internationale Wettkampfluft schnuperten die Jungturnerinnen der Union St. Pölten, beim 22. Alpe-Adria-Cup in Klagenfurt. Angeführt wurde die Delegation von der Neo-Juniorin des Vereins, der Tullnerbacherin Marie Wolf, die mit erst 13 Jahren in der höchsten ausgeschriebenen Bewerbsklasse (U 16) an den Start ging. Dort erreichte sie in der Teamwertung gemeinsam mit der Mödlingerin Fegerl die Bronzemedaille für das NÖFT-Team. Sogar Kärntens Landeshauptmann Kaiser gratulierte.

Auch wenn es in der Einzelwertung für die Top Ten gereicht hat, war Wolf nicht wirklich zufrieden mit ihrem Saisonabschluss. „Der Trainingsrückstand wegen der fehlenden Schnitzelgrube am Stufenbarren verhinderte einen Stockerlplatz“, ärgerte sie sich. Am Sprung gab es Rang zwei, am Boden Rang vier. Begleitet wurde Agnes Hodis Turnerin (die Cheftrainerin selbst war bei ÖFT-A-Kader-Turnerin Kickinger unabkömmlich) diesmal von Szimonetta Lehota als Kampfrichterin und dem Ringe-Olympiasieger von Sydney, Szilvester Csollany.

Schwierige Vorraussetzung für Wolf

Derzeit hat Wolf besondere Herausforderungen zu meistern, reist sie doch alle drei Wochen nach Ungarn, um die fehlende Schnitzelgrube im Sportzentrum St. Pölten auszugleichen. „Wir arbeiten primär am Erhalten des Könnens, ein Vorankommen ist bei diesen Bedingungen sehr schwierig“, bestätigt Hodi und bedankt sich speziell bei der Direktion des BG St. Pölten Josefstraße und Maries Schulteam, welche die Turnerin bestmöglich unterstützen.

Das Gymnasium, das auch einen 8-jährigen Sportzweig für den Breitensport führt und im nächsten Jahr sein neues Gebäude bekommt, überlegt bereits eine Unterstufen-Leistungssportklasse einzurichten, da viele Leistungssportler aufgrund des sportlichen Umfelds und des Verständnisses des Gymnasiums ihre Unterstufe dort in den verschiedenen Zweigen absolvieren, ehe sie mit 14 Jahren dann ins BORGL und Sportleistungszentrum wechseln können.

Auch Wolf wird im kommenden Schuljahr mit dem Schulwechsel dann ihr Trainingspensum von derzeit 15 auf 20 Wochenstunden erhöhen.