200 Turner aus ganz Niederösterreich maßen in einem Geräte-Fünfkampf bestehend aus Boden, Sprung, Minitrampolin, Stufenbarren/Reck und Schwebebalken/Barren ihre Kräfte.

Alrun Dutzler und Magdalena Taudes vom ÖTB-TV Neulengbach 1888 erreichten in der Basisstufe hervorragende Platzierungen. Beide wurden an je einem Gerät beste ihrer Altersklasse. Gesamt belegte Taudes in der Allgemeinen Klasse den zweiten Rang und Dutzler wurde in der AK 13 beachtliche Vierte.