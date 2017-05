Am 25. Mai finden erstmals die NÖ Berglauf-Landesmeisterschaften im Zuge des Schöpfl-Laufs statt. Auch für Organisator Walter Zugriegl eine Premiere. „Die Ehre, eine Landesmeisterschaft ausrichten zu dürfen, hatte ich noch nie“, freut sich der St. Pöltner, der den Schöpfllauf vor etlichen Jahren in sein Lauf-Portfolio nahm.

Auch für ihn ist die Schöpfl-Laufstrecke eine der schönsten. „Es gibt wenige, die einerseits derart selektiv sind, aber andererseits auch landschaftlich so wunderschön“, freut er sich, diesmal aufgrund des neuen Status vielleicht noch mehr Athleten als in gewöhnlichen Jahren dafür begeistern zu können. „Jetzt muss eigentlich nur mehr das Wetter passen“, ist Zugriegl aber auch diesbezüglich guter Dinge.

Von den Lokalmatadoren gibt Zugriegl in der Altersklasse M 60 vor allem Berggämse Sepp Ofner aus Innermanzing gute Chancen: „Sepp wird in der M 60 für einen Heimsieg sorgen!“ Doch auch Günther Nolz und Josef Ratteneder gehören in der M 65 zu den Mitfavoriten.

Inwiefern der Neulengbacher Thomas Unterhuber in der allgemeinen Klasse ein Wörtchen um den Titel mitreden kann, hängt wohl davon ab, wer von den NÖ-Stars noch an den Start gehen wird. Auch Unterhuber, für den kommende Woche die Tennissaison beginnt, ist wenig optimistisch. „Bergspezialist bin ich sicher keiner“, lacht der schlanke Riese. Sein Vorteil: Kaum einer kennt die Schöpfl-Laufstrecke so gut wie er. Daher weiß er auch: „Die Entscheidung wird wieder in den letzten steilen Kehren am Hinrichssteig fallen.“

Der Start erfolgt um 10 Uhr in Laaben beim Sportplatz. Dann geht es über sieben Kilometer hinauf zur 893 Meter hoch gelegenen Schöpflhütte.