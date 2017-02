Der 10-jährige David Pfeffer aus Schönfeld (ESV St. Pölten) erreichte am letzten Wochenende bei den Schwimmlandesmeisterschaften in Wr. Neustadt gleich drei Landesmeistertitel in seiner Altersklasse.

„Bereits mit drei Jahren wurde David von uns zu Wasser gelassen und hat das nasse Element nur mehr sehr ungern verlassen“, lacht Vater Gernot, der sich die Leidenschaft seines Sohnes gar nicht so recht erklären kann. „David ist nämlich nicht vorbelastet, wir Eltern sind schwimmerisch ziemlich talentbefreit.“

David hat zwar noch andere sportliche Hobbys wie Ski- und Radfahren, außerdem spielt er gern Fußball, doch das Schwimmen ist derzeit klar die Nummer eins. Klar, die Erfolge, die sich in letzter Zeit eingestellt haben, spornen richtig an. „Dabei ist David erst vor drei Jahren zum Klub gekommen“, ist auch ESV-Chefcoach Christoph Schwarz, selbst einst ein österreichischer Spitzenschwimmer, von Pfeffers Talent überzeugt. „Die Leistungen heuer waren eine richtige Explosion, so hat er beispielsweise seine Bestzeit über 50-Meter-Schmetterling seit Sommer um elf Sekunden verbessert“, ist der Vater stolz, und führt diesen Erfolg auch auf die großartige Arbeit beim ESV St. Pölten zurück. „Viermal in der Woche wird unter Andreij Kutovoi trainiert. Er versteht es wirklich zu motivieren.“

Die aktuellen Bestzeiten von Pfeffer lauten: 38,55 Sekunden über 50-m-Kraul, 42,03 über seine beste Lage, den Rückenbewerb, 44,54 über Schmetterling und 57,11 über Brust. „Noch die Schwachstelle“, weiß David selbst. In Wr. Neustadt blieb ihm nur über Brust Gold verwehrt. Im Frühjahr wird Pfeffer unter anderem noch bei weiteren Kids-Cup-Bewerben teilnehmen und dann freut er sich schon auf das große „Festwochenschwimmen“ im Mai im St. Pöltner Citysplash.

Derzeit besucht David die 4. Klasse der VS Neulengbach, er hat sich aber bereits für den Sportzweig in der Josefstraße St. Pölten beworben und auch den Aufnahmetest bestanden.