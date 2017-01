In der Nacht von Sonntag auf Montag endet mit der 51. Superbowl die Saison in der amerikanischen Profiliga NFL.

Die New England Patriots, rund um den 39-jährigen Quarterback Tom Brady, den sein Trainer Tom Berlicek schon viermal zum Titel „getrickst“ hat (Stichwort: „Deflategate“ – 2015 waren die Bälle nicht richtig aufgepumpt, was der gegnerische Quarterback natürlich nicht wusste, wofür Brady zu Saisonbeginn heuer vier Spiele Strafe ausgefasst hat), treffen in Houston auf das Team der Atlanta Falcons mit dem zuletzt stärker als früher spielenden Spielmacher Matt Ryan.

Der profitierte mit seinen 31 Jahren nicht nur vom starken Wide Receiver Julio Jones, sondern auch von einer verletzungsbedingt nicht vorhandenen O-Line des Conference-Final-Gegners Green Bay Packers um deren sonst alles überragenden Quarterback Aaron Rodgers.

Während die Patriots sich bereits zum siebenten Mal das Endspiel der NFL erschlichen haben, gelang dies den Falcons nun erst zum zweiten Mal nach 1998, und sie warten immer noch auf den ersten Gewinn der begehrten Vince-Lombardi-Trophy. Der glückliche Sieger dieser beiden Teams tritt die Nachfolge der Denver Broncos mit Quarterback-Legende Peyton Manning an.

Zum Football-Spektakel des Jahres veranstalten die Blue Hawks auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit dem Gasthaus Pree in Asperhofen eine Superbowl-Party. Ab 23.15 Uhr wird das Spiel auf einer Leinwand und auf Flatscreens live übertragen. Davor gibt es Burger, Hotdogs, amerikanisches Bier und vieles mehr – all you can eat and drink! Restkarten an der Abendkasse beziehungsweise unter superbowl@bluehawks.at.

Doch auch nach der Superbowl müssen Football-Fans nicht lang auf spannende Spiele warten. Die Blue Hawks starten in der Division 3 ihre Saison am 9. April mit einem Auswärtsspiel in Mistelbach bei den Weinviertel Spartans.