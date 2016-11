Georg Parma von den Naturfreunden Eichgraben wurde nach 2014 zum zweiten Mal zum „Nachwuchssportler Niederösterreichs“ gewählt. „Nach einer langen Saison mit großer Konstanz in drei unterschiedlichen Disziplinen des Kletterns hatten mich die Juroren heuer wieder am Zettel“, freut sich der 19-Jährige, der heuer auch die Matura absolviert und seine letzte Saison als Nachwuchsathlet bestritten hat.

Im Rahmen der Galaveranstaltung in der Hypo-Sportlounge der NV-Arena in St. Pölten gab es viele Fototermine neben den Siegern in der Allgemeinen Klasse, die bei den Herren mit Titelverteidiger Dominic Thiem keine Überraschung brachten. Bei den Damen durfte sich die oberösterreichische Leichtathletin Ivona Dadic freuen, die heuer ihre erste Saison für die Sportunion St. Pölten bestritt.

Für Parma beginnt bereits wieder die Vorbereitung auf die kommende Saison bei den Herren in der allgemeinen Klasse. „Daneben werde ich zwar meinen Fokus auf das Studium richten, aber die Teilnahme bei den Olympischen Spiele 2020 in Tokyo ist ganz klar meine großes Ziel“, erklärt der Athlet, der heuer so viele Erfolge feiern konnte.

Er wurde Junioreneuropameister in der olympischen Kombination (Lead, Boulder, Speed), holte Bronze im Lead, Silber in den Junioreneuropacup-Gesamtwertungen Boulder und Lead sowie im Boulder-Europacup in Warschau, sowie Silber in Frankreich und Graz. Dazu wurde Parma österreichischer Juniorenmeister und Vizestaatsmeister im Boulder. Aus der Jugendweltrangliste schied Parma sowohl im Lead als auch im Boulder als Dritter.