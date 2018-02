Der Jubel kannte bei den ESV Schützen aus Innermanzing am Samstag keine Grenzen. Die ESV-Damen mit dem Team Grete und Karin Schwarz, Renate Kahri, Magdalena Katzensteiner und Monika Kahry holte sich am Samstag in Salzburg den Sieg in der Bundesliga. ESV-Obmann Erich Gruber war hingerissen: „Es ist sensationell, was die Damen leisten. In 10 Spielen gewannen sie alle Duelle gegen die besten Teams aus Österreich. Jede aus unserem Team war in Topform.“ Als Belohnung gehört man wieder zu den zwölf besten Damenteams in der Staatsliga.

Nur zwei Teams aus Niederösterreich sind in diesem elitären Kreis

Erich Gruber:“ Nur zwei Teams aus Niederösterreich sind in diesem elitären Kreis. Für unseren kleinen Verein ist das ein unglaublicher Erfolg, dementsprechend stolz bin ich.“ Auch das Team um die Nationalspielerin Karin Schwarz ist begeistert: „Unser Team ist immer unglaublich fokussiert auf den Erfolg. Wir sind schon lange beisammen, jeder kann sich auf den anderen verlassen. Wir verlieren auch in den ganz engen Momenten nicht die Nerven“ gibt Karin Schwarz das Erfolgsgeheimnis preis. Auch Renate Kahri ist begeistert: „Wir gehören wieder zu den besten zwölf Teams Österreichs. Ich bin schon stolz auf unsere Mannschaft.“

Auch für die ESV-Herren mit Jürgen Strutzenberger, Obmann Erich Gruber, Franz Kahry und Hans Schwarz gab es am Samstag in St. Pölten einen Turniersieg. Die Herren gewannen die Gebietsliga und steigen in die Unterliga auf. Obmann Erich Gruber: „Wir haben ein tolles Turnier gespielt und gewannen alle Spiele souverän.“