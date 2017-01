Da es den Eichgrabner Silvesterlauf nicht mehr gibt, laufen die Laabentaler Laufsportler zum Jahresausklang immer wieder gerne beim Wiener Silvesterlauf mit. Dieser war mit 5000 Teilnehmern auch heuer wieder der größte in ganz Österreich, auch wenn qualitativ das Starterfeld in Peuerbach noch besser gewesen sein mag. Die Strecke von Wien hat zudem auch touristisch einiges zu bieten, führt sie doch entlang der Ringstraße, vorbei an Oper, Parlament, Burgtheater, Rathaus, Universität und Urania.

Dieser Laufklassiker am Jahresende über 5,4 Kilometer ging diesmal zum 40. Mal über die Bühne und dieses Jubiläum ließ sich auch Sportminister Hans Peter Doskozil nicht entgehen, der feuerte den Startschuss ab. Der Moneymaker Alexander Rüdiger aus Purkersdorf moderierte den Lauf gewohnt perfekt.

Von den Laabentalläufern ist der 79-jährige Rudolf Sulzer das Aushängeschild und der bisherige Seriensieger in der M 75. Diesmal musste er sich aber mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. „Ich habe etwas Trainingsrückstand durch eine Verkühlung und konnte mein gewohntes Tempo nicht gehen“, meint Sulzer, dem auch Altlengbachs Altbürgermeister Karl Leidenfrost gratulierte, gelassen.

Für die anderen Laabentalläufer stand der Lauf ohnehin nur unter dem Motto „das herrliche Ambiente einfach genießen“. Sportlich gab es nichts zu holen.