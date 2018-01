Ein Rekordstarterfeld von knapp 6000 Läufer ging beim größten Silvesterlauf Österreichs in Wien an den Start.

Das Eichgrabner Laufass und Moneymaker Alexander Rüdiger moderierte wiederum in gewohnt souveräner Manier diesen Lauf: „Das ist nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa der größte Silvesterlauf“, freute sich Rüdiger über die erneute Ehre, diesen Topbewerb mit seinen Kommentaren beleben zu dürfen — diesmal bei frühlingshaften Temperaturen von 15 Grad in der Innenstadt!

Auch Paula Bresnik und Neulengbachs Fußballhoffnung Valentin Hochgerner genossen dieses Laufevent im Herzen Wiens. | NOEN

Das Gedränge am Start war dementsprechens riesig, sodass der Altlengbacher Rudolf Sulzer, eigentlich Wien-Seriensieger in seiner Altersklasse, nicht ordentlich vom Start wegkam und wertvolle Sekunden verlor. „Ich bin in einem Pulk bunt verkleideter Silvesterläufer hängen geblieben, das waren entscheidende Sekunden“, ärgerte er sich. Letztendlich wurde Sulzer Zweiter in der M 80 und verpasste den Sieg um 20 Sekunden. Er nahm das Malheuer aber nicht lange tragisch, bewältigte Sulzer die 5,4 Kilometer rund um den Ring doch in tollen 35 Minuten. „Es war fast zu warm zum Laufen und das im Winter“, lächelt er über das verrückte Wetter. Alle anderem Laabentalläufer — Werner Lazelberger, Johann Leitner, Ernst Klement, Franz Breitenecker, Paula Bresnik, Valentin Hochgerner hatten mit Podiumsplätzen nichts zu tun, genossen aber die Stimmung.