Bewegende Tage verspricht für den Innermanzinger Weltklassetrainer Günter Bresnik die Turnierwoche beim Erste Bank Open in Wien. Am Freitag präsentierte er in der Wiener Stadthalle auch sein erstes Buch mit dem Titel „Die Dominic Thiem-Methode“, eine Mischung aus Autobiografie und Erfolgsratgeber. Bresnik ist bekannt als Querdenker, Tennisfanatiker und Vaterfigur. „Lehrbuch soll es keins sein, sondern ich beschreibe den Werdegang von Dominic in Verbindung mit meiner Entwicklung als Trainer: meine Lehrjahre, Gesellenjahre und Meisterjahre“, sagt Bresnik. Natürlich ist auch der Zusammenarbeit mit Boris Becker ein Kapitel gewidmet, sowie eines mit seinen anderen prominenten Schützlingen Horst Skoff, Henri Leconte, Stefan Koubek und Ernests Gulbis.

So anschaulich, so leidenschaftlich und schonungslos wie es seine Art ist, geriet auch Bresniks Buch. Emotional kommt er darin auch auf den Tod von Horst Skoff zu sprechen. „Ich hätte mich mehr um ihn kümmern müssen“, klagt er sich selbst an.

Aber im Mittelpunkt steht natürlich die Karriere von Dominic Thiem, den er seit seinem achten Lebensjahr zum Weltklasseathleten formte. Zurecht gilt Bresnik heute in der Tennisszene weltweit als der überragende Techniktrainer. Die Erfolge mit seinen Spielern sind keine Zufallsprodukte. Selbst John McEnroe anerkennt das: „Noch nie formte ein Trainer einen Achtjährigen bis zur Weltspitze – das kann nur Bresnik!“

Bei der Buchpräsentation sprachen aber auch Stefan Koubek und Dominic Thiem über die Zusammenarbeit mit Bresnik und Weggefährten wie Alex Antonitsch und Walter Zhnenalek waren anwesend. Bresnik verriet aber, dass er selber nie auf die Idee gekommen wäre, ein Buch zu schreiben. Seine Verlegerin Laura Seifert brachte ihn dazu: „Sie sagte, machen Sie das, denn ich lese immer ihre Interviews, die sind so interessant und ganz anders als andere, die man zu lesen bekommt.“

Natürlich kam Bresnik bei der Buchpräsentation auch auf die aktuelle Situation mit Thiem zu sprechen. „Für heuer war ein Platz zwischen 15 und 20 für mich realistisch“, wurde die Erwartung längst übertroffen. Zwei Turniere, Wien und Paris, stehen noch am Programm. Durch die Absage von Nadal rückt eine Mastersteilnahme immer näher, was auch für Bresnik „der absolute Hammer“ wäre.

Beim Stadthallenturnier sorgen seit Sonntag auch die Fans der Region für tolle Stimmung. Und als Ouvertüre sicherte sich Thiem mit einem Erfolg über Olympiasieger Andy Murray das „Tie Break Tens“-Einladungsturnier und damit 250.000 Dollar. Der Lokalmatador siegte im Finale gegen den Schotten 10:5.