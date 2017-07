Das Millenniumsturnier des TV Maria Anzbach bleibt eines der beliebtesten Turniere im Kreis Mitte. Auch nach 20 Jahren hat es nicht an seiner Anziehungskraft eingebüßt, im Gegenteil: Zum Jubiläum freute sich Organisator Martin Felgenhauer über einen neuen Teilnehmerrekord. Heuer waren 76 Spieler am Start und das Feld im Hauptbewerb so stark wie noch nie.

Titelverteidiger Mario Sorgner aus Böheimkirchen, Newcomer Bernhard Strasser aus Sieghartskirchen gingen als Nummer eins und zwei in den Bewerb, Tobias Schmidt aus Judenau als Nummer drei. Die Lokalmatadore aus Anzbach waren gesetzt: Lukas Danzer auf 8, Georg Weissmann auf 9, Georg Zeilerbauer auf 10, Mario Vondrak auf 14 und Roman Sturzeis auf 16.

„Sturzeis hätte im Viertelfinale beinahe für eine Überraschung gesorgt, unterlag er Strasser doch nur knapp in drei Sätzen“, schildert Felgenhauer. Sorgner musste härter kämpfen, als ihm lieb war. Er setzte sich gegen den Wiener Alex Tupy knapp in drei Sätzen durch.

Und eng ging es in den Semifinals weiter. Letzlich konnte sich dabei Hans Kunst aus Sieghartkirchen gegen Schmidt durchsetzen, sowie Konstantin Unfried aus Wölbling gegen den Böheimkirchener Manuel Hubmayr. Das Finale gewann dann Unfried klar in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 vor über 80 begeisterten Zuschauern.

Der Damenbewerb war mit 15 Teilnehmerinnen ebenfalls stark besetzt. Zu den Favoriten zählten Maria Gstöttner, Lisa Stehno und Jasmin Schagerl. Schagerl schaffte es gegen ihre Klubkollegin Stehno ins Finale, wo sie sich aber gegen die Fußballerin des SV Neulengbach geschlagen geben musste. „Gstöttner sicherte sich somit zum bereits dritten Mal den Pokal des Millenniumsturniers und darf die begehrte Wandertrophäe behalten“, gratulierte Felgenhauer herzlich.

Aber auch in den B- und C-Bewerben wurde hart gekämpft. „Insgesamt fanden in allen Bewerben 140 Spiele statt, auf unserem Platz herrschte eine Woche lang Partystimmung, wobei die Nachbesprechungen der Spiele stets bis spät in Nacht dauerten“, schildert Felgenhauer.

Höhepunkt war natürlich er Finaltag mit dem traditionellen Abschlussbuffet, bei dem Teilnehmer und Zuschauer die Woche bei köstlichem Essen ausklingen ließen.