Das Saisonfinale der Sports Car Challenge (SCC) am Red-Bull-Ring ging Ende Oktober mit einem riesigen Erfolg für den Böheimkirchner Roman Hoffmann und dessen Team zu Ende.

Nachdem der Rennfahr-Oldie bereits in Brünn höchst erfolgreich hinters Lenkrad zurückgekehrt war und bei seinem Saisondebüt den Sieg in der Königsklasse Division 1 geholt hatte, war er nun auch beim Heimrennen mit seinem PC Audi Turbo (2000 cm Turbomotor, 530 PS, 740 kg) eine Klasse für sich.

Zwar hatte sich Hoffmann in der Qualifikation noch Andreas Fiedler, Seriensieger der letzten Jahre, um sieben hundertstel Sekunden geschlagen geben müssen, doch bei den beiden Rennen am Samstag und Sonntag ließ Hoffmann dem erfolgsverwöhnten Deutschen keine Chance. Hoffmann schnappte sich gleich beim Start zum ersten Rennen die Führung vor Fiedler und baute den Vorsprung bis ins Ziel auf 15 Sekunden aus. Dritter wurde mit Alexander Seibold ein weitere Deutscher.

In der Quali zum zweiten Rennen stellte sich dann Hoffmann mit seiner bislang persönlich schnellsten Runde am RB-Ring (1:25,230 Minuten) auf die Pole-Position und feierte im Rennen einen Sieg mit über 30 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Turi Breitenmoser im PRC Ford Coswort.

„Eigentlich sollten meine Einsätze nur eine Empfehlung des Boliden für neue Fahrer sein, aber wir haben dabei sogar das PRC-Werksteam deklassiert“, verspürt Hoffmann nun Lust auf mehr. „Aber um selbst die kommende Saison bestreiten zu können, fehlt einfach ein Sponsor“, ist Hoffmann überzeugt, dass er mit seinem Boliden im kommenden Jahr im Kampf um die SCC-Gesamtwertung wieder ein Wörtchen mitreden könnte.

Aber nicht nur der Teamchef von Racingteam Hoffmann war am RB-Ring erfolgreich, auch sein Fahrer in der Division 2, der Tullner Norbert Groer, sicherte sich mit seinem Ligier Honda (2000 cm Saugmotor, 296 PS 560 kg) die Plätze eins und zwei. „Im ersten Rennen trickste er am Start den Schweizer Seriensieger aus und siegte mit vier Zehntelsekunden Vorsprung“, freut sich Hoffmann.