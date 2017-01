Besser hätte es für die Jugend aus dem Bezirk wohl kaum laufen können. Beim Austria Cup auf der Ramsau haben sich die Schützlinge von Stefan Rosenberger beweisen können. Gleich drei Stockerlplätze konnten die niederösterreichischen Nachwuchshoffnungen erobern.

Begonnen hat alles mit dem Einzelbewerb in der klassischen Technik. „Tags darauf mussten dann alle mit dem Zeitrückstand vom Vortag an den Start gehen“, erklärt Rosenberger das System. Allen voran wieder einmal die Grünbacherin Sophie Adrigan. „Sie konnte nicht nur in ihrer Klasse tolle Leistungen liefern“, freut sich Trainer Stefan Rosenberger. Auch in den höheren Klassen ist sie mitgelaufen und hat es ihren Konkurrenten alles andere als einfach gemacht. Am Ende durfte sich das Ausnahmetalent aus dem Bezirk über eine Goldmedaille und somit den Meistertitel freuen.

Starke Leistungen wurden abgerufen

Nicht weniger erfolgreich waren ihre Vereinskollegen Magdalena Scherz und Jan Bader. Beide konnten in ihren Klassen den zweiten Platz belegen. Scherz konnte dabei vor allem im Skatingwettbewerb eine mehr als nur ordentliche Leistung liefern. Jan Bader – er hat am Vortag das Rennen auf dem zweiten Platz beendet – ging wie seine Vereinskollegin sehr motiviert in den Lauf.

Elf Sekunden Rückstand hatte er im Skatingbewerb mit sich mitzuschleppen. Nach einer sehr guten ersten Runde schaffte es der junge Bezirkssportler sogar kurzfristig auf den ersten Platz. Doch am letzten Kilometer hatte er diesen Vorsprung gegen den Steirer Adres Veerpalu wieder verloren. Dennoch war die Freude über Platz zwei sehr groß.

Auch in den Schülerklassen konnten tolle Leistungen geliefert werden. Anna Einhaus und Liv Stocker holte die Plätze zwei und drei.

Ebenfalls wieder auf den Langlaufskiern: Jonas Huber. Er arbeitete sich immer weiter nach vorne. Am Ende konnte sich der 16-jährige Höfleiner den dritten Platz in seiner Altersklasse holen.