Wie die Saison für den SK Wessely war? Besser als je zuvor. Wie sie für die Landesligamannschaft ausgehen wird, stellt sich aber noch heraus. Der momentane Kurs ist aber nicht schlecht.

Derzeit liegen die Herren des SK Wessely in der Tabelle auf dem ersten Platz. Derjenige, der Erster wird, hat auch die Möglichkeit, an einem Relegationsspiel für die Bundesliga Ost teilzunehmen und das wollen die Herren unbedingt. „Zu 95 Prozent sind wir Meister in der Landesliga“, bestätigt Spieler und Obmann des SK Wessely, Roland Schwarzer. Doch der Weg zur Bundesliga ist noch weit, denn das Relegationsspiel steht noch aus. Normalerweise spielen hier sechs Mannschaften um zwei Aufstiegsplätze. Dieses Mal kämpfen jedoch nur vier Mannschaften um drei Aufstiegsplätze. „Dadurch, dass zwei Teams freiwillig absteigen, hat sich das so ergeben“, erklärt Schwarzer. Doch damit ist der Sieg noch lange nicht in trockenen Tüchern. „Letztes Jahr haben wir auch geglaubt, dass wir aufsteigen und haben es dann nicht geschafft. Ich will daher wirklich nicht sagen, dass wir nächste Saison fix in der Bundesliga sind“, stellt Schwarzer klar.