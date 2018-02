Viel zu bejubeln gab es für taktisch hervorragend eingestellte Eiswölfe. Insbesondere nach der Pause spielten diese groß auf und ließen dem Gegner nicht den Hauch einer Chance.

Nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel war das Ziel, sich in St. Pölten zum Landemeister zu schießen ganz klar. Zu Beginn war das Match zäh und sehr von Taktik geprägt. Die Ternitzer hatten zwar mehr Anteile am Gesamtverlauf des Matches, die herausgearbeiteten Chancen wurden jedoch nicht genutzt. Aufgrund dessen endete der erste Spielverlauf torlos.

Das zweite Drittel glich dem ersten. Keiner wollte das Risiko eingehen, in die Bresche zu springen. Ein langsames Abtasten war die Folge. Das aufstrebende 17-jährige Talent Jonas Doppler sorgte dann in Minute 32 für die langersehnte Erlösung.

Doppler sorgte für die Entscheidung

Der Eishockeyspieler nahm sich ein Herz, versetzte gekonnt einen Gegenspieler, um danach den Puck ins Tor der St. Pöltener einzuschieben. „Er hat seine Höhen und Tiefen. Aber in diesem Spiel hat er seine Knipserqualitäten unter Beweis gestellt. Das war bis jetzt die stärkste Partie, die er gespielt hat“, so sein Trainer Philipp Holper. Zum Entsetzen der Ternitzer währte die Freude nur kurz, denn die immer dominanter aufspielenden Hawks erzielten den 1:1- Ausgleich. Danach ertönte der Pausenpfiff.

Spielertrainer Holper versuchte, aus seinem Team nochmals alles rauszuholen: „Ich habe ihnen gesagt, dass sie einfacher spielen sollen, besonders im ersten Drittel haben wir zu kompliziert gespielt. Wir müssen immer einen Schritt voraus sein“, so die Halbzeitansprache. Damit ging es in die dritte Spielzeit. Nach der 42. Minute schossen sich die Eiswölfe erneut in Führung – wiederum war es der Youngster Doppler. Die Gegner spielten munter nach vorne, doch Torhüter Marvin Alfanz parierte mehrere Male glänzend. Gegen Mitte des Drittels drängten die Gäste auf die Vorentscheidung und bauten ihren Offensiv-Drang immer weiter aus. Der Lohn waren weitere zwei Treffer. Somit war der Sieg fixiert und die Eiswölfe krönten sich zum NÖ Landesmeister.