Es war ein Tag, der in die Geschichte des SK FWT Composites Neunkirchen eingehen wird. So voll, wie am vergangenen Samstag, war die Kegelanlage noch nie. Jeder, der Rang und Namen hat, war vor Ort – Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer unterbrach sogar seine Kur! Und wem galt all dieser Trubel? Richtig, den Sportkeglern aus der Bezirkshauptstadt. Sie spielten in Runde zwei der Champions League, der europaweit höchsten Spielklasse, gegen die derzeit beste Mannschaft im Kegelsport, dem SKV Rot-Weiß Zerbst.

Es waren Szenen, die sich so noch nie auf der Anlage der Bezirkskegler abspielten. Plätze in den vordersten Reihen wurden reserviert, Stehplätze waren ebenfalls kaum mehr vorhanden – das Interesse am großen Duell zwischen den Neunkirchnern und der Mannschaft aus Deutschland war deutlich zu sehen. Ganz zur Freude von Vereinsobmann Roland Schwarzer: „Wahnsinn, wie viele Leute da gekommen sind. Wirklich toll!“

„Wir sind froh, dass wir gegen eine Mannschaft wie Zerbst überhaupt spielen durften!“Roland Schwarzer, Vereinsobmann

Obwohl die Neunkirchner als klarer Außenseiter in das Match gegangen sind, konnte sich der erste Durchgang sehen lassen. In diesem sind für den Bezirk Milos Simijonovic und Dieter Konrath an den Start gegangen. „Er hat gesagt, dass er heute einen neuen Bahnrekord spielen wird. Na, da werden wir mal schauen“, so Vereins-Kassier Erich Barta vor dem Spiel über den Legionär Simijonovic.

Von Beginn an setzte er einen der besten Spieler des deutschen Vereins ordentlich unter Druck. Bahn für Bahn entschied der Serbe für sich – und die Kegelanzahl kam jener des Bahnrekords (690 Kegel) immer näher. „Jetzt braucht er nur noch acht Kegel und dann hat er es“, zitterte der Vereinsobmann mit allen anderen Zuschauern und vor allem mit Simijonovic selbst mit. Dieser war jedoch die Ruhe selbst und schaffte es tatsächlich. Mit 691 Kegel konnte der Neunkirchner Legionär den Bahnrekord somit um einen Kegel überspielen. Die Freude beim Spieler selbst, als auch des gesamten Vereins war groß. „Diese Leistung war wirklich ein Wahnsinn. Unglaublich“, fehlten Vereinsobmann Schwarzer die Worte.

Obwohl die Neunkirchner im ersten Durchgang stark spielten, lagen sie bereits einige Kegel zurück. Im zweiten und dritten Durchgang wurde die Lage für die Bezirkskegler – wie erwartet – nicht besser. Am Ende mussten sich Simijonovic und Co. den Gästen aus Deutschland 1:7 und mit über 200 Kegel Rückstand geschlagen geben. Somit war das die letzte Runde für die Neunkirchner in der Champions League. Traurig darüber ist aber niemand, der Stolz überwiegt. „Wir sind froh, dass wir gegen eine Mannschaft wie Zerbst überhaupt spielen durften. Das war für uns ein tolles Erlebnis und eine große Ehre!“, so Schwarzer nach dem großen Match.

Aber nicht nur die Neunkirchner stellten einen neuen Rekord auf. Die Gäste aus Deutschland wollten sich ebenfalls am Rekorde-Brett verewigen und stellen mit einem Schnitt von 643,83 Kegel eine neue Bestleistung als Mannschaft auf der Bezirksbahn auf. „Es war ein tolles und faires Spiel“, gab es auch von den Zerbst-Spielern Lob.