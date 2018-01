Weltstars wie Lionel Messi, Christiano Ronaldo, Harry Kane, aber auch Österreichs Topkicker David Alaba, Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer.

Alle Kinder und Jugendliche, die Fußball im Herzen haben, wollen irgendwann, wie auch ihre Vorbilder, an die Weltspitze. Nur wenige Kinder haben einen Alois Höller vom SV Mattersburg als großes Vorbild – so ehrlich muss man sein. Und dennoch kommt Alois Höller seiner Vorbildfunktion als Profi nach.

Auch wenn der Mattersburg-Spieler bei Weitem nicht an der Weltspitze des Fußballs steht, zeigte er mit einer Aktion in der Weihnachtszeit, worum es im Leben als Vorbild wirklich geht. Als Profi-Kicker geht es eben nicht darum, abgehoben zu sein, viel Geld zu verdienen oder der große Star für die Massen zu sein. Viel wichtiger ist es, am Boden zu bleiben und auch auf andere, vor allem auf Menschen in seinem näheren Umfeld, zu achten.

Für einen jungen Aspanger war das Weihnachtsgeschenk von „Luis“ eine riesige Überraschung, die ihm und seiner Familie viel Freude bereitete und dem Fußball-Fan immer in Erinnerung bleiben wird. Und auch wenn es nicht nur darum geht, den Ruhm zu ernten oder der Star zu sein, war und ist es Mattersburgs Alois Höller bestimmt für den 13 Jahre alten Bobo Wallner aus Aspang.