Sie haben hart trainiert, um in dieser Saison wieder ordentlich durchstarten zu können – die Ternitzer Eiswölfe. Jetzt war es endlich soweit. Das erste Meisterschaftsspiel stand für die beiden Mannschaften bevor.

In der Division I mussten die Ternitzer gegen das Team Styria in Leoben antreten. Obwohl die Wölfe das Spielgeschehen gut kontrolliert haben, waren ihre Gegner im Konter nicht ungefährlich. Darum gab es auch einen ständigen Führungswechsel. Nach einem Penaltyschießen konnte der Auftaktsieg durch den Ternitzer Bernd Rainer fixiert werden.

Auch die zweite Mannschaft musste auswärts in Leoben gegen die Montan-Universität Leoben speilen. Das Match in der Division II war zwar weniger spannend, aber trotzdem beeindruckend. Im Ternitzer Team spielten dieses Mal nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und die ließen nichts anbrennen. Am Ende des Matches durften sich die Wölfe über einen unglaublichen 10:0-Sieg gegen ihre Kontrahenten aus Leoben freuen.