Nicht nur bei Heimspielen zeigen die Ternitzer Eiswölfe, wo der Hammer hängt. Dieses Mal konnten sich die Bezirksspieler, die in der ersten und zweiten Division vertreten sind, auch auswärts sehr gut präsentieren.

Für die Wölfe, die in Division I um Tabellenpunkte kämpfen, ging es nach Leoben zu den schon sehr routinierten Torpedo Trofaiach. „Von Beginn an zeigten die Eiswölfe ihr Können“, freut sich Pressesprecher Alexander Neuherz. So konnten sie das Spiel phasenweise auch sehr gut dominieren. Die Stärke in der Offensive wurde leider durch die Schwäche in der Defensive getrübt. Obwohl die Wölfe zwischenzeitlich schon drei Tore in Führung waren, wurde es am Ende noch einmal knapp. Mit einem Treffer mehr konnten die Ternitzer ihre Tabellenführung verteidigen.

Nicht ganz so gut ist es den Wölfen in der Division II ergangen. Sie waren bei den Turnout Hurricanes zu Gast. Immer wieder konnten die Ternitzer die Führung herausspielen, doch so ganz gereicht hat es dann doch nicht. Am Ende konnten die Gegner ihren Heimvorteil ganz klar ausnutzen und die Wölfe mit einem knappen 4:6 besiegen. Somit bleibt das Rennen um einen Platz in den Playoff weiterhin spannend. Doch die Ternitzer sind trotz dieser Niederlage noch voll auf Kurs.