170 Kilometer (!) laufen und das in 46 Stunden. Für „durchschnittliche“ Menschen eine Ansage, die zum Kopfschütteln anregt. Für Matthias Klaus eine Herausforderung, die er nur allzu gern angenommen hat. Der Ternitzer stellte sich als einer von insgesamt 1.000 Startern der schwersten Disziplin des Ultralaufs in Indonesien.

Er war lediglich einer von insgesamt drei Europäern, der bei diesem Lauf an den Start gegangen ist. Zusammen mit 60 weiteren Teilnehmern lief Klaus die 170 Kilometer. 46 Stunden hatte er nun Zeit, um die überwältigende Strecke die über Sand, durch den Dschungel oder auch steile und abrutschende Hände führte zu bewältigen.

Bereits nach 50 Kilometern führte der Ternitzer die Truppe an und befürchtete, dass er auch bald wieder eingeholt werden könnte. „Aber es war mir irgendwie egal, denn alles was ich wollte, war über die Ziellinie zu kommen!“, gab der Extremläufer zu. Schlafpausen oder Zeit, um etwas essen zu können, hatte er nicht wirklich. Erst nach 100 Kilometern legte er eine längere Pause ein.

Herausforderung für das kommende Jahr

Jetzt galt es neben der Strecke auch noch die Dunkelheit zu bewältigen, denn die Nacht brach ein. „Ich bekam dann Probleme mit der Orientierung, weil die Streckenführung mit meiner Karte nicht übereinstimmte“, hatte Klaus zwischendurch nicht wirklich den Durchblick. Doch er fand wieder auf den richtigen Pfad zurück. Am Kraterrand des Mount Bromo musste der Ternitzer dann schon mit seinen Füßen kämpfen: „Zu diesem Zeitpunkt waren alle Blasen der Füße zerrissen und schmerzten höllisch!“

Jetzt standen Matthias Klaus nur noch wenige Kilometer bevor. Eingeholt hat ihn bis zum Schluss keiner mehr, was er aber nicht gleich realisierte: „Ich ging nach drei Stunden und 38 Minuten über die Ziellinie. Die Kameraleute stürmten auf mich zu und der Rennveranstalter gratulierte mir. Erst einige Minuten nach den Interviews realisierte ich, dass mich niemand mehr eingeholt hatte!“

Klaus hat bereits für das kommende Jahr eine noch größere Herausforderung am Progamm. 2018 will der Ternitzer beim Swiss Irontrail in Davos 214 Kilo- und 13.000 Höhenmeter antreten.