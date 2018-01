Bereits zum 54. Mal wurde der Silvesterlauf in Hirtenberg (Bezirk Baden) ausgetragen. Damit ist er der älteste Lauf dieser Art in ganz Österreich. Eine Bezirkssportlerin durfte dabei nicht fehlen – Dagmar Stangl vom ATSV Nurmi Ternitz.

Sportlich ins neue Jahr gestartet sind die Teilnehmer des Hirtenberger Silvesterlaufs im Bezirk Baden. Mitten unter den Startern: Die Neunkirchnerin Dagmar Stangl. Im Bezirk ist sie bei den Damen eine Art „Legende“. Keinen Lauf lässt sie aus und nahezu jeden gewinnt sie.

Jetzt nahm Stangl mit dem Lauf in Hirtenberg eine neue bzw. altbekannte Herausforderung an. Sie bewies sich gegen Sportgrößen wie die Triathlon-Europameisterin Lisa Hütthaler, denn sogar die Profisportlerin konnte Stangl in den Schatten stellen. Bereits im letzten Jahr konnte sich die Neunkirchnerin durchsetzen.

„Darum war es dieses Jahr eine umso größere Herausforderung für mich. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe“, so die Bezirkssportlerin. Bei den Herren siegte der Steirer Gernot Kerschbaumer.